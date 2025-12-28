今日28日(日)は西から高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。北日本の日本海側や北陸では雪や雨の降っている所がありますが、昼頃までには止む見込みです。大掃除や年末年始の準備は捗どるでしょう。最高気温は昨日27日(土)より高くなりますが、年末らしい寒さになりそうです。今日も暖かくしてお過ごしください。太平洋側を中心に日差し届く日本海側の雪や雨は昼頃まで今日28日(日)は、西から高気圧に覆われて、上空の寒気