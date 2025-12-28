第58回有馬記念 池添謙一騎手騎乗のオルフェーヴルが優勝（c）SANKEI 今年で70回目を迎える有馬記念が12月28日（日）に開催。それに先駆けてYoutubeチャンネル「テレビ東京競馬チャンネル」では総勢20名のホースマンに「思い出の有馬記念」について深堀り！ その中で栗毛の暴君がブッチギリの独走を飾った「2013年の有馬記念」をピックアップ。 【予想配信】2025年競馬の総決算「有馬記念」をガチ予想！キャプテン