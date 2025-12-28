¥¿¥ì¥ó¥È´Øº¬¶Ð¡Ê72¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¼­¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¡£´Øº¬¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë·ÝÇ½¿Í¤é¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎTBS·Ï¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È!!¡×¤Ë2²ó½Ð±é¡£¶ì¼ê¤Ç¤¢¤ëÇÐ¶ç¤ÎºÍÇ½¤òººÄê¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Øº¬¤Ï¡Ö·ë¶É¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤ÎÇÐ¶ç¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ËÍ¤Ï¤½¤³¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤À¤±¤Ï°ã¤¦¡É