º£²ó¤Ï¡¢µÁ¼Â²È¤ÇµÁÊì¤Ë°§»¢¤·¤¿¤é¡¢´°Á´Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ö»ä¤ÏµÁÊì¤Ë¤Ê¤¼¤«·ù¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤¹¤´¤¯Îä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢µÁÊì¤Ï»ä¤Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤âÎä¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎÁ°¤âµÁ¼Â²È¤Ë²ÈÂ²3¿Í¤Ç¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÁÊì¤Ï»ä¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¡£¡Ø»ä¤Î¤³¤È¸«¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤­¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¤¢¤­¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¤