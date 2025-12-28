2026年1月4日（日）、東京ドームで引退試合を迎える新日本プロレス・棚橋弘至（49歳）。テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、1年前に突然現役引退を発表した棚橋のファイナルロードに完全密着した。そのなかで、これまで多くのファンに愛されてきた棚橋に希望を見出した“1人の女性”の存在が明らかになった（※本記事は全3回の第2回）。【映像】棚橋弘至に救われた1人の女性…再会を信じて「生きていれば絶対いつか会え