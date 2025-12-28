箱根登山電車を運営する小田急箱根は、２０２８年に引退する１００形車両に代わる新型車両「４０００形」の概要を公表した。外国人観光客の増加に対応するため、同電車としては初めて、大型手荷物の収納スペースを設ける。３両編成で、スイスの姉妹鉄道「レーティッシュ鉄道」のイメージ色である赤が基調の外装。前面に大型の曲面ガラスを使って展望を良くし、内装には箱根寄木細工のデザインを取り入れた。１、３両目には飛行