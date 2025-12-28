清野茂樹は自らのことを“邪道な実況アナウンサー”だと自称する。放送局で実況の経験を積むことなく、我流で身につけた技術で闘う彼は、確かに邪道と呼べるのかもしれない。だが私は「実況」という芸にここまで筋を通す邪道を他に知らない。筋を通さないことを邪道と言うのではない。筋を通した上で我が道を行くことこそが真の邪道なのだ。清野はそれを知っている。たとえそうじゃなくても、それはたいした問題ではない。【写真