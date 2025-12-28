ジャスティン・ビーバーがインスタグラムで妻ヘイリーとのラブラブセルフィーを公開し、「ビーバー家よりメリークリスマス」とメッセージを送った。今年はメディアを覆いに騒がせたジャスティンだが、穏やかなクリスマスを迎えたようだ。【写真】かわいすぎるジャック・ブルースの姿＆クリスマスソックスが3つ並んだ写真もジャスティンは現地時間12月25日の投稿で、妻ヘイリーと顔を寄せて撮影したラブラブのセルフィーを公開