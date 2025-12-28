40kg減量したビフォーアフターを紹介する動画がInstagramで話題となっている。投稿したのは、小松田卓宏（@komataka603）さん。「ダイエットこそ1番の整形！」というメッセージとともに投稿された動画は277.1万回再生、3.3万いいねを記録し、「努力は裏切らない」「まじか！これはすごい！」「別人すぎる」などのコメントが寄せられた。野球引退をきっかけに減量を決意したという小松田さんに話を聞いた。【ビフォーアフター】雰