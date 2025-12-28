海中から吹き出す湯が熱湯のようだったことから転じ、地名になったという由来を持つ熱海。発見は1200年以上前と古く、徳川家康も江戸城まで湯を運ばせるほど愛用した名湯として知られています。首都圏に近い温泉地として長年多くの人を集めてきた熱海は、その楽しみかたも多彩です。ビーチ散策や商店街の食べ歩き、スパなどを目当てに日帰りで訪れる人でもにぎわいますが、熱海に来たのならやはり宿で温泉にじっくり浸かり、豪華な