多くの人にとって、個別株への投資はハイリスクに思える。しかし、年収300万円台から株投資で2億円超の資産を築いた名古屋の長期投資家（通称：なごちょう）さんは「割安な銘柄への投資……つまり『バリュー投資』なら、1社でも成長すれば資産全体は増えるうえ、大きな損失を出すリスクは低い」という――。※本稿は、名古屋の長期投資家『2億稼げる なごちょう式低リスク超分散株投資』（高橋書店）の一部を再編集したものです