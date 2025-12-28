12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に愛知代表として出場する東海学園高校。12月31日の初戦(2回戦)、ニッパツ三ツ沢球技場(神奈川･横浜市)で今年度のインターハイ(高校総体)で全国優勝を飾った鹿児島代表・神村学園と対戦します。その強豪に挑む東海学園の応援したい5つのポイントを紹介します。1.前身は女子校、2000年に共学化名古屋市天白区に位置する東海学園高校。浄土宗の学校で「共生（ともいき）」の精神