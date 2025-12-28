東海環状自動車道の新しいパーキングエリアで撮影された、個室トイレの「チャイムボタン」の写真がXで話題になっています。【写真】トイレの長時間利用をスッキリ解決！PAで見つけた「謎のボタン」の正体投稿したのは、登山やドライブの様子を発信しているたつやさん（@Tatsuya_niki）。個室トイレのドア横に設置されたボタンを押すと、全ての個室にチャイムが鳴り、外の混雑状況を静かに伝えられる──そんな“トイレの長時間利用