今こそ復活に期待したいホンダの名車「S2000」ホンダ創立50周年を記念し誕生したホンダ「S2000」は、同社にとっても希少な存在のスポーツカーです。その価値が今、あらためて高まっています。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「FR“ハンドリング”マシン」です！ 画像で見る（30枚以上）S2000は、1999年4月に本田技研工業創立50周年を記念し、「S800」以来となるFRレイアウトを採用して登場しました。発売当初の価格