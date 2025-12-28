私（チカ）は夫のヒロトとの結婚当初から義両親の接し方に戸惑い、なるべく疲れない程度の距離感を探りながら付き合っていました。しかし娘のミオが生まれ、2歳差で息子のコウキが生まれ、仕事復帰した私にはとても義実家を気遣う余裕がありません。ヒロトは子どもたちだけを連れて義実家へ行くようになりました。そしてある日、義実家からは「もうチカさんは二度と来なくていい」と言われていたことが判明します。私が悪かったの