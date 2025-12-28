◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）地方の名手が有馬記念の予想に参戦！今年、大活躍した兵庫の小牧太騎手（５８）が選んだ馬は？今年の有馬記念は当てる自信がありますよ。メンバーを見渡すと、他の馬よりも力量が抜けている３頭がいます。まずは連覇のかかるレガレイラで本命としました。昨年のダービー馬のダノンデサイルは、海外遠征帰りのジャパンＣで３着と力を示しました。