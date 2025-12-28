オリックスのラオウこと杉本裕太郎外野手（３４）が、地元の徳島・阿南で一日警察署長を務める様子を披露し、話題を呼んでいる。ラオウは２７日までに自身のインスタグラムを更新。「地元でポリスしてきました」と報告し、制服姿で敬礼するショットなどをアップした。「悪い人おったら逮捕しようと思ったのですが、ＧＯＯＤ治安でした」と振り返り、「阿南警察署、阿波銀行の皆様ありがとうございました！」と感謝をつづった。