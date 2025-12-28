「豆腐」で作れるスイーツ 1年を通して安価で手に入れやすい「豆腐」は、家計の強い味方。味噌汁や冷ややっこ、肉豆腐など、作れるレシピのバリエーションも豊かです。おかずのイメージが強い豆腐ですが、実はスイーツにしても絶品！どんなものが作れるのか？さっそくチェックしてみてください。 人気者が大集合 今回お届けするのは、クッキー、ドーナツ、マフィン、ティラミス、スコーンなど、ベーシックで人気のレシピたち。