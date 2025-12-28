2025Ç¯12·î26Æü¸½ºß¡¢¥¬¥¹¥È¤Î¸ø¼°X¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï²¿Ëç¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¬¥¹¥È¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢¤¼¤ó¤Ö¤Ç51Ëç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥Õ100¡óÁÆÈÔ¤­Æù¸ü¥¹¥Æ¡¼¥­É÷¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é100±ß°ú¤­¤Î779±ß¡Á889±ß¤Ë¡£¡Ö¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¤Í¤®¤ÈÂçÍÕ¤ª¤í¤·¤ÎÁÆÈÔ¤­Æù¸ü¥¹¥Æ¡¼¥­É÷¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤â100±ß°ú¤­¤Î889±ß¡Á999±ß¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£100±ß°ú¤­¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤¦¤Ê½Å¡ÊµÛ¤¤Êª