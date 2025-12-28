「架空の売り上げが計上されている」――上場企業で不正が行われた決定的な証拠となったのは、社内サーバーに保存されていた一つのPDFファイルだった。架空の売り上げ計上や不透明な取引……不正に手を染めた企業がたどる末路とは。詳しく見ていこう。（公認会計士白井敬祐）山口県のIT企業が上場廃止に追い込まれたワケ今回取り上げるのは、山口県に本社を置くIT企業、アルファクス・フード・システム（以下、AFS社）です。