【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLITが12月27日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜』に出演し、最新曲「NOT CUTE ANYMORE」を日本のテレビで初披露した。 ■「新しいかわいさ」を持つグループとして多様な魅力が紹介 Snow Manの佐久間大介とバナナマンの日村勇紀がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜』は、世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティ”。