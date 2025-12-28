2大会ぶり35回目の全国選手権に臨む富山第一高校サッカー部。北陸勢初の全国制覇をはじめ、数々の実績を残し、富山の高校サッカーをけん引してきました。12月28 日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に富山県代表として出場します。12月31日・大晦日にゼットエーオリプリスタジアム(千葉･市原市)で佐賀県代表・佐賀東と対戦する、富山県代表・富山第一の応援したい5つのポイントをご紹介します。1.ストライカーを多く輩