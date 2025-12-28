全国高校サッカー選手権大会に3大会連続で出場。12月31日の初戦、ゼットエーオリプリスタジアム(千葉・市原市)での2回戦で富山代表・富山第一と対戦する佐賀東を応援したい5つのポイントを紹介！1.スポーツ科新設と部活動の躍進1963年に創立した男女共学の県立高校・佐賀東は、現在全校生徒548人が在籍しています。2024年度からは県内唯一のスポーツ科を新設し、今年から週1回プロのトレーナーによる筋力トレーニング授業を導入。