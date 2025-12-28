2025年は戦後80年。戦地での過酷な体験から心に傷を負い、戦後も苦しんだ元日本兵とその家族がいる。日本兵だった父から暴力を受けた子ども世代が精神疾患になることもあり、戦争のトラウマは戦後80年たった今も続いているという。「私の父は戦争に行って、本当に人格が変わってしまったんです」。東京都内で講演をしていたのは黒井秋夫さん（77）。黒井さんは「PTSDの日本兵家族会・寄り添う市民の会」を立ち上げ、活動を続けてい