¡ÖËü¶¨¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÇîÊª´Û¡×¤ËÊÂ¤Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡á2025Ç¯11·î¡¢»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®¤ÎËü¶¨À½Ìô¤ÎËÜ¼Ò¹©¾ì·ú²°Æâ¤Ë¤¢¤ëÇîÊª´Û¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ»£¤ä¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¾¾±º¿®ÃË¼ÒÄ¹¡Ê63¡Ë¤Î¸Ä¿Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÌó4ËüÅÀ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Î¿¼¿åÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤Î¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÊÂ¤Ù¤¿¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¡£Ä®¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á¼óÆ£½Ö