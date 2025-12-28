お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまが22日、公式YouTubeチャンネル『official令和ロマン【公式】』に出演。21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された『M-1グランプリ2025』を振り返った。令和ロマン(左から高比良くるま、松井ケムリ)○「今年レベル高すぎ」「ヤバい」2023年、2024年と、史上初の2連覇を達成した令和ロマンは、“前年王者”として同番組に出演。くるまは、「いろんな審査員の方が、いつも言ってるじゃん。