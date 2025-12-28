テレ東のドラマ『聖ラブサバイバーズ』(2026年1月7日スタート 毎週水曜24:30〜25:00)の記者会見が27日、都内で行われ、石井杏奈、上田竜也、佐津川愛美、山谷花純、ひうらさとる氏が登壇した。石井杏奈○上田竜也のギャップが役にピッタリ――出演が決まったときのお気持ちと、役を演じる上で意識したことを教えてください。上田:最初にお話をいただいたとき、こういう役をやるのは新鮮だなと思って。今までは割と悪党みたいな役が