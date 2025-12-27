株式会社SUBARUは、スバルテクニカインターナショナル株式会社と共同で、2026年1月に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展する。 同会場では、レヴォーグやWRX S4、インプレッサをベースとしたSTIパフォーマンスモデルに加え、初公開となるスーパー耐久シリーズ2026参戦車両や、SUPER GT、全日本ラリー参戦車両を展示し、SUBARUが重視するPerformanceシ&