スズキ株式会社は、2026年1月開催の「東京オートサロン2026」に出展すると発表した。 同社ブースでは、「Life with Adventure」をテーマに全9台の展示を行う。カプコンの人気ゲーム『モンスターハンター』とのコラボ5台を参考出品するほか、レース車両や新型車の展示に加え、トークショーなどのイベントも予定されている。 東京オートサロン2026への出品概要 スズ