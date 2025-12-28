部下や若手から信頼される上司とはどういう人なのか。飲みやランチに誘わなくても、人生相談を受けなくても、部下が自然と信頼する上司にはシンプル な共通点がある。『会話IQ 本当に頭がいい人の話し方』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）などの著者である五百田達成さんが解説する。（構成／ダイヤモンド・ライフ編集部）取引先のように部下に接しても抜群に信頼される上司の特徴前回、部下や若手とのコミュニケーションで