º£Ç¯£´·î¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤È°öÆ¬¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¶á¶·¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÇÊÆ¥Ä¥¢¡¼£³¾¡¤Î´Ý»³ÌÐ¼ù¡Ê¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÀÐ¶¶¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´Ý»³¤Ï£²£·Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ì¤Çµ®¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£µ­Ç°»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀÐ¶¶¤ÏÀÖ¤¤¥»¡¼¥¿¡¼»Ñ¤Ç¡¢±¦