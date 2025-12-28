アニメ『キングダム』第6シリーズ続編の制作が決定。併せて、山の王・楊端和とその右腕・バジオウのビジュアルが解禁された。さらに、本日最終話を迎えた第6シリーズ第1〜13話までの振り返り動画が公開されたほか、Blu‐ray＆DVD BOXの発売も決定した。【動画】OPテーマ・いきものがかり「生きて、燦々」とともに第6シリーズを振り返るSP動画本作は「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて大人気連載中の原 泰久による漫画『キン