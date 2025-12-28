女優の内山理名が「子供とはじめてのクリスマス」の様子をアップした。２８日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「皆様どんなクリスマスを過ごしましたか」と呼びかける。「子供とはじめてのクリスマス。ドタバタな日常からあっという間に当日。あれま。。笑」と子育てに追われているようだ。それでもクリスマス料理を手作り。チキンや焼いたかぼちゃ、クリスマスケーキも準備。「とても細（ささ）やかになっ