株式会社エッチ・ケー・エスは、日本精機株式会社のメーターブランド「Defi」との協業による限定商品「HKS ADVANCE LINK METER SET」を発表した。 同製品は、往年のHKS電子式メーターをモチーフに、ネオクラシックカーの内装にも映えるオレンジ文字デザインを採用した3連メーターセットで、2026年1月開催の「TOKYO AUTO SALON 2026」にて初公開される。数量限定モデルとし