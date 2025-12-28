知的障がい者サッカーチームの選手が抱えるプレーの困難横浜F・マリノスが2004年にJリーグクラブとして初めてチームを発足させ、全国大会も開催されるなど日本で広がりを見せている知的障がい者サッカー。選手たちには視覚や四肢の欠損といった目に見える障害があるわけではない。そんな彼らはプレー中に何をハンデとするのか。また、現場の指導者はそれとどのように向き合っているのか。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・山内