ボルボXC60のフロントビュー（筆者撮影）（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]日本で失速するボルボ、電動化先進ブランドが直面した「需要の逆風」日本の輸入車市場でここ10年の間に急激にプレゼンスを上げたスウェーデンの小規模自動車メーカー、ボルボ（Volvo）が日本市場で苦戦を強いられている。2019年には年間1万8500台を販売していたが、今年2025年は11月までの時点で1万314台