警察庁によると、偽広告で投資を募ってお金をだまし取る「SNS型投資詐欺」の被害が急増している。金融犯罪対策専門家の千葉祥子さんは「お金に関する広告には細かいルールがある。それを見ることで、広告が信頼できるかどうかを見抜くことができる」という――。（第2回）※本稿は、千葉祥子『奪われない！お金を守る7つの習慣』（きずな出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Thai Liang Lim※写真はイメージです