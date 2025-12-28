12月6日、中国軍が自衛隊機に向けてレーダー照射を行った。一体何が目的なのか。軍事ジャーナリストの宮田敦司氏は「中国はあくまで『武力行使ではない』と言い張るが、それ自体が戦略の一部だ。武力衝突には発展させないまま国家の主権を脅かす巧妙なやり方で、日本の安全保障は脅かされている」という――。写真＝共同通信社中国軍機が自衛隊機へレーダー照射したと発表する小泉防衛相＝2025年12月7日未明、防衛省 - 写真＝共同