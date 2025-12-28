美人勝負師の最終結論熊江琉衣〜有馬記念編有馬記念の予想をしてくれた熊江琉衣さんphoto by Fujimaki GohＧ?有馬記念（中山・芝2500ｍ）が12月28日に行なわれます。１年を締めくくるレースですから、なんとか的中して気持ちよく新年を迎えたいですね。本命は、ミュージアムマイルです。Ｇ?皐月賞（４月20日／中山・芝2000ｍ）、Ｇ?セントライト記念（９月15日／中山・芝2200ｍ）を快勝しているように、舞台となる中山とは