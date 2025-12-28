「皇室典範」の改正は、なぜ求められているのか。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「天皇と皇族のあり方において、現在の皇室典範が定められたときには『想定外』だった状況がいくつも生まれているからだ」という――。写真＝iStock.com／Tom-Kichi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tom-Kichi■2人の若い皇族が並び立つ「新年一般参賀」いよいよ今年もあと4日。年が明ければ、2026年1月2日に皇居で「新年一般参賀」が行われ