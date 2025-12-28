´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·½ñ¡Ø¤Ê¤¼ÆüËÜÊ¸³Ø¤Ï±ÑÊÆ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ÎËÝÌõ²È¡¦Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤Î¹ãÁãÍ§µ¨»Ò¤µ¤ó¡£º£Ç¯¤â¡¢¹ãÁã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ª¤¹¤¹¤á½ñÉ¾¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª2025Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Ê¸³ØºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹ãÁã¤µ¤ó¤¬Áª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿20ºý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Öº£Ç¯¡¢Á´Á³ËÜ¤òÆÉ¤á¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é1ºý¤¯¤é¤¤ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÆÉ¤àËÜ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£