2023年、TBSテレビの日曜劇場で放映された『ラストマンー全盲の捜査官ー』。福山雅治さん演じる、“ラストマン（=事件解決の最後の切り札）”と呼ばれる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗を演じた大泉洋さんが、凸凹バディを組み、数々の難事件を解決していく刑事ドラマだ。ときにユーモラスに、ときに最強の相棒として見せる二人の掛け合いが視聴者を物語の世界へ引き込んだ