2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¾¯½÷Çä½Õ¤¢¤Ã¤»¤ó¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¹öÃæ»à¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Î°ìÉô¤ò¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢11·î19Æü¤Ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ÎÁ´ÌÌ¸ø³«¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¿·Ë¡¤ò¼õ¤±¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¡Ú¾×·â¤ÎÆâÉô¼Ì¿¿¡Û½÷À­¤é¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ò¶²ÉÝ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¡ÓÅ·°æ