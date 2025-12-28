◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）地方の名手が有馬記念の予想に参戦！今年、大活躍した大井の矢野貴之騎手（４１）が選んだ馬は？今年は３月に一日騎乗機会７連勝を達成し、６月にはＪＲＡ初勝利。９月にはディクテオンとのコンビでコリアＣを勝利し、園田のゴールデンジョッキーＣでも優勝するなど、とても刺激的な一年となりました。ディクテオンで臨む東京大賞典も頑張るので応