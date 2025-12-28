「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。今年のＪＲＡ・Ｇ１を締めくくる有馬記念（１２月２８日、中山・芝２０００メートル）の予想を公開した。今秋のＧ１では１レースしか取っていない粗品が「集大成見せたいと思います」と意気込みながら、本命は「６番のダノンデサイル」と馬番を間違えて発表。本来の馬