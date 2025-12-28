2025Ç¯9·î¡¢µþÅÔÉÜ·ÙÉú¸«½ð¤ÏËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ê15ºÐ¡Ë¤ÈÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê16ºÐ¡Ë¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤·¤¿¡£Ãæ¹âÀ¸¤é¤Ï¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÂçËãÌ©Çä¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤À®Ç¯¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÎã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼Ì¤À®Ç¯¤¬°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Ãæ¹âÀ¸¤Î¥Ð¥¤¥ÈÃµ¤·¤Î¼ÂÂÖ¤È°Ç¥Ð¥¤¥È¤È°ìÈÌ¤Î¥Ð¥¤¥È¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Î»ö·ï¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤À®ìþÂç³ØµÒ°÷¶µ