2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)16:00¤è¤ê¡¢¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×ÀìÌçÅ¹p-Grandi¤«¤é¡ÖPG¥Ö¥é¥½¥Õ¥È¥ï¥¤¥äー¡×¤Î¿·¿§¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¥Ö¥ëー¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ù¥¤¥Óー¥Ö¥ëー¤Ï¡¢À¶Á¿¤µ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾åÉÊ¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤âÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£È©¤ËÍ¥¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¥Ð¥¹¥È¤òÈþ¤·¤¯À°¤¨¤ë¤³¤Î¿·¿§¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤ËÈþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦♡ ¿·¿§¡Ö¥Ù¥¤¥Óー¥Ö¥ë&