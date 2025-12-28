2025Ç¯¤ÎÁ´¹ñ´ë¶ÈÅÝ»º¤Ï¡¢1¡Á11·î¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç9,372·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.2¡óÁý¡Ë¡¢ÉéºÄÁí³Û¤Ï1Ãû2,940²¯±ß¡ÊÆ±39.7¡ó¸º¡Ë¤È¡¢·ï¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£»ÍÈ¾´üÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê1¡¾3·î¡Ë2,457·ï¡ÊÆ±5.9¡óÁý¡Ë¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ê4¡¾6·î¡Ë2,533·ï¡ÊÆ±3.0¡ó¸º¡Ë¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ê7¡¾9·î¡Ë2,639·ï¡ÊÆ±6.2¡óÁý¡Ë¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ê10¡¾11·î¡Ë1,743·ï¡ÊÆ±0.4¡ó¸º¡Ë¤È¿ä°Ü¤·¡¢Áý¸º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁýÀª¤ò¤¿¤É¤ë¡£2025Ç¯¤ÏÁ°Ç¯¡Ê1Ëü6·ï¡Ë¤Ë