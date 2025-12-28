【モデルプレス＝2025/12/28】TBSでは、2026年1月4日午後5時から4時間にわたり『バナナマンのせっかくグルメ！！新春SP』を放送。櫻井翔と阿部亮平がグルメ探しに挑戦する。【写真】同じポーズではしゃぐ櫻井翔＆阿部亮平◆櫻井翔＆阿部亮平、2人きりで初ロケ5年連続の新春SPとなる今回の放送では、お正月にふさわしい豪華な面々がグルメ探しに挑戦。その1組として、櫻井と阿部が共に同番組に初登場。愛知県名古屋市を訪れ、地元民