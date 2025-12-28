【モデルプレス＝2025/12/28】俳優の松本怜生が、12月24日に発売される雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.12」（東京ニュース通信社刊）に登場。俳優人生のターニングポイントとなった出会いについて語っている。【写真】松本怜生「彼オオカミ」で美女にバックハグ◆松本怜生、俳優を志すきっかけとなった運命の出会いを語るNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（2026年1月4日スタート）で石田三成役を演じる松本。三成にとっ